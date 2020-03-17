البورصة السعودية ترتفع ومؤشرها يكسب 147 نقطة
الثلاثاء 17/مارس/2020 - 03:31 م
وكالاتطباعة
ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودي خلال جلسة اليوم الثلاثاء، بعد أربع جلسات متتالية من الانخفاض، بنسبة 2.5 عند 6107 نقاط (+ 147 نقطة)، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.7 مليار ريال.
وشهدت الجلسة ارتفاعًا لأغلب الأسهم المتداولة تقدمها سهما "سابك" و"مصرف الراجحي" عند 164.10 ريال (+ 3 %) للأول و51.80 ريال (+ 2 %) للثاني.
وأغلق سهم "أرامكو السعودية" عند 29.10 ريال (+ 5 %).
وصعد سهم "سليمان الحبيب" بالنسبة القصوى - 10 %- في أولى جلساته بالسوق السعودي، عند 55 ريالًا (+ 5 ريالات مقارنة بسعر الإدراج البالغ 50 ريالا).
وشهد السهم تداولات نشطة جلسة اليوم بلغت نحو 15 مليون سهم، بقيمة تجاوزت الـ800 مليون ريال.
وشهدت عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر.
وشهدت الجلسة ارتفاعًا لأغلب الأسهم المتداولة تقدمها سهما "سابك" و"مصرف الراجحي" عند 164.10 ريال (+ 3 %) للأول و51.80 ريال (+ 2 %) للثاني.
وأغلق سهم "أرامكو السعودية" عند 29.10 ريال (+ 5 %).
وصعد سهم "سليمان الحبيب" بالنسبة القصوى - 10 %- في أولى جلساته بالسوق السعودي، عند 55 ريالًا (+ 5 ريالات مقارنة بسعر الإدراج البالغ 50 ريالا).
وشهد السهم تداولات نشطة جلسة اليوم بلغت نحو 15 مليون سهم، بقيمة تجاوزت الـ800 مليون ريال.
وشهدت عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر.