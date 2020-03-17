البورصة السعودية ترتفع ومؤشرها يكسب 147 نقطة

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودي خلال جلسة اليوم الثلاثاء، بعد أربع جلسات متتالية من الانخفاض، بنسبة 2.5 عند 6107 نقاط (+ 147 نقطة)، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.7 مليار ريال.وشهدت الجلسة ارتفاعًا لأغلب الأسهم المتداولة تقدمها سهما "سابك" و"مصرف الراجحي" عند 164.10 ريال (+ 3 %) للأول و51.80 ريال (+ 2 %) للثاني.وأغلق سهم "أرامكو السعودية" عند 29.10 ريال (+ 5 %).وصعد سهم "سليمان الحبيب" بالنسبة القصوى - 10 %- في أولى جلساته بالسوق السعودي، عند 55 ريالًا (+ 5 ريالات مقارنة بسعر الإدراج البالغ 50 ريالا).وشهد السهم تداولات نشطة جلسة اليوم بلغت نحو 15 مليون سهم، بقيمة تجاوزت الـ800 مليون ريال.وشهدت عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر.