تأييد حبس متهمين في قضية «المحور الإعلامي»

فضت محكمة الجنايات، اليوم الثلاثاء، الاستئناف المقدم من متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "المحور الإعلامي للإرهابية" على قرار تجديد حبسهم 45 يومًا.المتهمين هما كلٌ من: "ع. ص"، و"ا. ج" متورطين في القضية رقم ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ أمن دولة عليا والمعروفة بـ"المحور الإعلامى" التابع لجماعة الإخوان الإرهابية.وأسندت النيابة للمتهمين بتلك القضية تهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.