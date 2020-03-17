«عز العرب»: الرئيس يتابع بنفسه ملف فيروس كورونا

قال الدكتور محمد عز العرب، استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، إن ملف فيروس كورونا يحظى باهتمام شخصي من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أنه ملف يستحق الاهتمام.ونوه عز العرب خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، بأن هناك دول أكثر تقدمًا طبيًا، ومنتشر بها هذا الوباء، ولكن الوضع في مصر ليس صعبًا، مشيرًا إلى أن اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع التجمعات أمر ضروري.وأوضح استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، أنه لا بد أن يتم اتخاذ القرارات بناءً على معلومات، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص موازنة مالية لمواجهة فيروس كورونا، ولابد للمسئولين أن يكون لديهم استعداد لتقبل أي موقف صعب.