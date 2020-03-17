اعتنوا بأنفسكم.. هاجر أحمد بـ «الكمامة» في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة الشابة هاجر أحمد، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.وظهرت الفنانة في الصورة مرتدية كمامة طبية، وعلقت عليها قائلة: "حافظ على أمان الجميع.. اعتنوا بأنفسكم، ربنا يحفظكم جميعكم من كل مكروه"، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها.يُذكرأن الفنانة هاجر أحمد شاركت في مسلسل "ألف سلامة" عام 2013 وكان أول أعمالها، ثم شاركت في مسلسل "كيد الحموات" رمضان 2014، وآخر أعمالها مسلسل "هوجان" بطولة محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبدالله، رياض الخولى، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، ميرنا نور الدين، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، أحمد التهامي، كريم عبد الجواد.