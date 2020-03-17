أفواج السياح الأوكرانية تغادر شرم الشيخ قبل تعليق الطيران

قال رامي رزق الله، رئيس لجنة التسويق السياحي بشرم الشيخ، إنة الأفواج الأوكرانية المتواجدة بالمدينة بدأت في المغادرة اليوم، كما أعلنت السلطات الأوكرانية بأنه سيكون أخر موعد لعودة مواطنيها قبل تطبيق قرار تعليق الطيران الخميس المقبل، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، موضحا أنه يجب على منظمة الصحة العالمية أن تغير تصنيفها الفيروس بأنه "وباء" لتسمح بحركة السفر والتنقل، وخاصة أن المخاوف تزداد من فكرة السفر والرغبة فية حاليا.وأشار رزق الله، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أنه يجب على أصحاب الفنادق استغلال الفترة الحالية في تأهيل منشآتهم وتطويرها ومحاولات تقليل النفقات انتظارا لعودة الحركة السياحية مرة أخرى، أملا في ظهور علاج للفيروس أو الحد من انتشاره لاستعادة النشاط السياحي.وتعتمد مدينة شرم الشيخ بشكل أساسي على السوق الأوكراني، والذي وصل معدل التدفقات منه إلى 18 ألف سائح أسبوعيا، في الوقت الذي توقف فيه الحركة من معظم الأسواق خلال السنوات الماضية عقب حادث الطائرة الروسية.