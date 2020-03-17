«الموسيقى والمكان» أحدث إصدارات الهيئة العربية للمسرح

صدر عن منشورات الهيئة العربية للمسرح ضمن سلسلة دراسات تحت رقم 79 كتاب "الموسيقى والمكان آلية تصوير المكان المفترض في موسيقى العرض المسرحي" للباحث المسرحى العراقى الدكتور قيس عودة قاسم، ويقع الكتاب فى 180 صفحة، من القطع المتوسط.ويتناول الكتاب موضوع المكان المسرحى بوصفه أحد العناصر المهمة، فهو الذي يحوى الأحداث الدرامية، فمن غير الممكن أن تكون هناك أى أحداث ما لم تكن هناك ثمة مكان، أنه ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها، ولطالما كانت مثار جدل فى تحقيق العمل الفنى، لا سيما المسرح على مستوى الكتابة والعرض المسرحي، باعتبار أن لكل عرض مسرحى حدوده المكانية الافتراضية.