وفاة الفنان التشكيلي العراقي صلاح جياد عن عمر 73 عامًا

رحل عن عالمنا، أمس الإثنين، الفنان التشكيلي العراقي صلاح جياد، عن عمر ناهز الـ73 عامًا، في أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس، بعد صراع مع المرض.ونعى تجمع «فنانو العراق»، وفاة صلاح جياد، وقال في بيان: بمزيد من الحزن والأسى ينعى تجمع «فنانو العراق» وفاة الفنان التشكيلي العراقي الكبير صلاح جياد، والذي وافته المنيه في أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس بعد صراع مع المرض.جدير بالذكر أن صلاح جياد من مواليد البصرة 1947، تخرج من معهد الفنون الجميلة عام 1968، عمل في مجال الصحافة وكان أحد مؤسسي مجلة ألف باء، بالإضافة إلى رسوماته في "مجلتي"، وغادر إلى باريس عام 1976 لاكتساب الخبرة؛ فأصبح أحد أركان معالمها الفنية والثقافية.