بولس حليم: البابا شنودة شخصية استثنائية بالتاريخ الكنسي والوطني

قال القس بولس حليم المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن البابا شنودة الثالث هو شخصية أسطورية واستثنائية في التاريخ الكنسي والوطني، كتب بأعماله وإيمانه عهدًا جديدًا للكنيسة القبطية وأعاد لها مجدها.رجل يندر أن يجود الزمان بمثله، إنه العظيم فى البطاركة سليل مارمرقس، المتنيح مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث.وتابع في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "لقد سطر قداسة البابا شنودة الثالث بحياته فصلًا من فصول تاريخ الكنيسة القبطية المجيد، وصار علامة فارقة فى تاريخ الكنيسة لن تُنسى، وبصمته فى تاريخ مصر والكنيسة سوف تظل محفورة لزمن ممتد، فهو يمثل كنيسة حية بكل مقوماتها".وأضاف "حليم"، قائلًا: "البابا الراحل هو رجل رهبنة من طراز رفيع يعود الى القرن الرابع الميلادي. ورجل تعليم ممتد من مدرسة الإسكندرية اللاهوتية، ورجل روحاني يحمل روح آبائه الأوائل، أما على المستوى الوطنى كان يحمل بين جوانحه وطنًا".وواصل المتحدث الإعلاني للكنيسة: "كان يمثل الشخصية المصرية في أروع حالاتها نقاء وصفاء؛ وهو عاشق لمصر حتى آخِر لحظة فى حياته؛ وله مواقف وطنية سُطّرت له فى كتب التاريخ بحروف من نور وكان حكيمًا في مواقفه الوطنية الصلبة، مما جعله يصبح صمام أمان دائم للوحدة الوطنية فاستطاع إدارة الأمور في الأزمات والفتن الطائفية بحكمة ويُعلِي مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. لأنه كان يملك حلًّا لكل المواضيع بالوداعة والصبر والحكمة".وأضاف: "على الصعيد العربى وقف ضد الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية، وقال عنه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر: "يذكر الأزهر بكل الإجلال موقفه الرائع فى قضية القدس وصلابته فى الدفاع عنه، فاستحق لقب بابا العرب مثل ما قال مفتى لبنان".مضيفًا أنه كان أبًا عطوفًا على الفقراء والضعفاء، وكان يهتم بكل أحد ليخلصه وكل إنسان يقترب منه كان يحبه. كان يمتلك قلبًا متسعًا يحتمل الجميع.وتابع "أما عن صفاته الشخصية فهو مجمع مواهب شخصية، شاعر موهوب، وفنان رقيق، إنسان ملائكي، مع خفة ظل مصرية عريقة، دائم الابتسام، صاحب فكاهة راقية، أفكاره ضياء، أفعاله هيبة، أقواله نورانية الحروف، كان ملهمًا لغيره، رجل المواقف الصعبة، عقلية فذة أمتلكت القدرة على استشراف المستقبل فى زمن قياسى".وعلى الصعيد الدولى فهو قامة عملاقة تجاوز بشخصيته حدود المحلية، وحظي باحترام المجتمع الدولي والشخصيات العالمية. ترك فى الدنيا دويًا، حتى قال عنه المكتب الإعلامى للفاتيكان إنه "فقيد الأمة والعالم" إنه نفسية قوية بالله لا تهتز وقد أعطاه الإيمان والثقة بالرب والنفس عزيمة المقاتلين فتحمل ما لا يتحمله بشر وقد حمل أثقالًا تنوء بحملها الجبال في صمت، وكان لا يكل ولا يمل بل يعمل ليلًا ونهارًا، نعته جميع الفصائل المتنافرة".وأوضح أن يوم رحيله هتف الشعب القبطي: "ارفع رأسك فوق.. البابا في السماء" وليس الشعب القبطى فقط بل توهج الوجدان المصري في لحظات الحزن النبيل في وداعه حتى قالت عنه جريدة فيتو "ليلة بكى فيها الوطن"، إنه أول رجل دين مسيحى يوم جنازته تنكس فيه أعلام مصر حتى صارت القرية التي ولد فيها البابا بأسرها سرادق للتعزية، ربما يتمنى رؤساء أن يموتوا كما مات البابا العملاق! الذى بكت عليه كل أرجاء المسكونة، لقد رحل الحكيم، وبقيت الحكمة، خسرته الأرض، وربحته السماء؛ وسيظل بقيمه النبيلة حيًا في قلوب المصريين جميعًا.واختتم حليم تصريحاته قائلا: "أستعير عبارة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة يوم صلاة الجناز الذي قال عنه بصوت جهوري مميز: "إن الكلمات لا تعبر عن هذا المحبوب".