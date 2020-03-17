بابا الفاتيكان يتجول في شوارع روما رغم طوارئ كورونا (فيديو)

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، فيديو من الجولة التفقدية للبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، في أحد الشوارع التجارية في روما، رغم الإجراءات الوقائية المفروضة جراء حالة الطوارئ بسبب كورونا.و توجه البابا إلى كاتدرائية "القديسة مريم الكبرى" للصلاة للسيدة العذراء، ثم كنيسة "سان مارتشيللو" للخشوع أمام الصليب المقدس منذ عهد الطاعون الكبير، الذي ضرب روما في القرن الرابع عشر.وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، في إيطاليا، خلال الفترة الأيام الماضية، في توقف جميع المسابقات الرياضية حتى يوم 31 مايو المقبل وحظر كافة التجمعات في كافة المجالات، وبقاء المواطنين في بيوتهم.