«الإسماعيلية»: حملات مكثفة على الأسواق والصيدليات لضبط الأسعار

أصدر اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، القرار رقم 143 لسنة 2020 بتكليف مديريتى الصحة والتموين وشرطة مباحث التموين وكافة الأجهزة الرقابية المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتكثيف الحملات الرقابية على جميع الأسواق والصيدليات بمختلف قطاعات المحافظة.وذلك لمراقبة وضبط الأسعار والتصدى بكل حسم لمكافحة الغلاء وارتفاع الأسعار وإعداد تقرير يومي بما تسفر عنه تلك الحملات وما تم اتخاذه من إجراءات للعرض على المحافظ أولا بأول مع الآخذ فى الاعتبار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أي مخالف.ويأتى هذا فى إطار تنفيذ قرار رئيس الجمهورية وقرارت مجلس الوزراء وخطة الدولة بشأن تفعيل كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.