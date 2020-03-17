شفاء 6 مصابين بـ«كورونا» في إسرائيل

أعلنت وزار الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، تعافي ست حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيرةً إلى أنهم سيغادرون المستشفى ويعودون إلى ممارسة حياتهم الطبيعية والالتزام بالتعليمات.وقال جادي سيجال، مدير الحجر الصحي لمرضى كورونا في مستشفى "شيبا" الإسرائيلي: "أعرب عن أملي في أنه كلما زاد عدد الأشخاص الذين تعافوا من كورونا وعادوا إلى حياتهم الطبيعية، كلما أدركوا أكثر أنه يمكن التغلب على الفيروس باتباع التعليمات التي تصدرها السلطات في إسرائيل"، حبسما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.وتعد هذه المرة الأولى التي يعلن فيها الاحتلال الإسرائيلي وجود حالات تعافت من فيروس كورونا المستجد، فيما يقع مستشفى "شيبا" في حي تل هشومير وسط تل أبيب، كما يعد أكبر المجمعات الطبية، وأول مستشفى عسكري لدى الاحتلال الإسرائيلى.وأعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال، صباح اليوم، عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 304، فيما بدأ، اليوم، سريان حالة الطوارئ في إسرائيل خشية تفشي الفيروس بعد انتشاره بشكل سريع في الداخل، ووجود الآلاف المشتبه بإصابتهم بالفيروس.