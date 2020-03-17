تونس تسجل 4 إصابات جديدة بكورونا
الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:07 م
أ.ش.أطباعة
أعلن وزير الصحة التونسي، الدكتور عبداللطيف المكي، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بعد صدور نتائج 67 تحليلًا مخبريًا لأشخاص مشتبه في إصابتهم وأسفرت عن 4 نتائج إيجابية.
وأوضح المكي، أن العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس في تونس أصبح 24 حالة مؤكدة، منها 14 حالة قادمة من الخارج، و10 حالات محلية.
وأوضح المكي، أن العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس في تونس أصبح 24 حالة مؤكدة، منها 14 حالة قادمة من الخارج، و10 حالات محلية.