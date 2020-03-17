تونس تسجل 4 إصابات جديدة بكورونا

أعلن وزير الصحة التونسي، الدكتور عبداللطيف المكي، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بعد صدور نتائج 67 تحليلًا مخبريًا لأشخاص مشتبه في إصابتهم وأسفرت عن 4 نتائج إيجابية.وأوضح المكي، أن العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس في تونس أصبح 24 حالة مؤكدة، منها 14 حالة قادمة من الخارج، و10 حالات محلية.