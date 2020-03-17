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الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن بوست: إدارة ترامب ستطلب 850 مليار دولار لحماية الاقتصاد من كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:06 م
ترامب
ترامب
هبة محمد
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كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن أن إدارة الرئيس الأمريكى ترامب ستطلب نحو 850 مليار دولار لحماية الاقتصاد من التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا الجديد.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعم إداراته للصناعات التى تضررت خلال الفترة الأخيرة جراء تفشي فيروس «كورونا» العالمي، على رأسها شركات الطيران.

وقال «ترامب»، في تغريدة له على موقع «تويتر»: «الولايات المتحدة ستدعم بقوة تلك الصناعات، مثل الخطوط الجوية وغيرها، والتي تضررت بشكل خاص بسبب الفيروس الصيني، سنصبح أقوى من أي وقت مضى».

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، أمس الإثنين، إن بلاده بدأت باختبار لقاح لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتطور عقاقير للتخفيف من أعراضه، مشيرًا إلى أن النتائج واعدة.

ودعا «ترامب»، فى كلمة ألقاها، الأمريكيين لتعليق الاجتماع في محافل تحشد 10 أشخاص وأكثر، والامتناع عن السفر وتناول الطعام بالمطاعم.

وفي رسالة طمأنة للأمريكيين قال ترامب: إن «أسوأ فيروس في العالم قد ينتهي بحلول يوليو أو أغسطس أو بعد ذلك».

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