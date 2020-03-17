حبس خادمة وسائق سرقا فيلا في أكتوبر

أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، اليوم الثلاثاء، بحبس خادمة وسائق أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطهما في سرقة محتويات خزينة من فيلا يعملان بها.وكشفت التحقيقات عن أن المتهمة استغلت ثقة مالكة الفيلا ووالدها بها، واحتفاظها بنسخة من مفتاح الفيلا، وقررت السرقة لعلمها أن الخزينة تحتوي على متعلقات ثمينة.وأضافت المتهمة أنها اتفقت مع السائق الذي يعمل لدى مقدمة البلاغ على مشاركتها في الواقعة، وأن يتمثل دوره في إخفاء المسروقات وبيعها عقب ذلك، وانتهزت خروج مالكة الفيلا ووالدها، واستولت على محتويات الخزينة، وسلمتها للسائق، وعندما اكتشفت مقدمة البلاغ السرقة، نفت علمها بالواقعة.