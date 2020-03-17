إيداع موظف فى مصحة نفسية لقتل زوجته ببولاق

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، إيداع المتهم بقتل زوجته، مصحة نفسية لمدة 45 يومًا، لتوقيع الكشف عليه، وبيان مدى سلامة قواه العقلية، وإعداد تقرير وافٍ بحالته، كما طالبت بتحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث.كان رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بوقوع جريمة قتل بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة مشرفة رياض أطفال، "ف"، تبلغ من العمر 25 عامًا.وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها ويدعى " أ. ع"، ٣٥ عامًا، موظف، وكشفت التحريات الأولية أن المتهم يعاني من أزمة نفسية، وأن خلافات أسرية بينهما تطورت إلى مشاجرة دفعت المتهم لقتل المجني عليها، باستخدام "يد الهون"، واعترف المتهم بتفاصيل الجريمة أمام النيابة.