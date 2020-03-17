برلماني يطالب بمقاضاة «الجارديان» دوليًا بعد مزاعم مصابي كورونا في مصر

طالب النائب يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برفع قضايا ضد صحيفة "الجارديان" البريطانية في المحاكم الدولية، بعد صدور تقريرها الذي ورد فيه معلومات خاطئة بشأن أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مصر، مضيفًا أنها من المؤسسات الإعلامية التي تمثل إحدى القوى المعادية للدولة المصرية، وتستخدم منصتها الإعلامية لإحداث السخط والبلبلة بين المواطنين في مصر.وأضاف عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "الدولة المصرية تتخذ كل الإجرارءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا على مستوى المحافظات، والأجهزة المعنية تقوم بمتابعة الحالات المصابة داخل المستشفيات والحجر الصحي، المطارات تفحص جميع المسافرين، ومنظمة الصحة العالمية تقوم بمتابعة جميع الحالات داخل مصر، فضلًا عن أن الحكومة المصرية ليس لديها ما تخفيه".وأشار إلى أن مصر اتخذت إجراءات لمنع انتشار المرض، مثل تعليق الدراسة ووقف الطيران وإجازة المصالح الحكومية، وأيضًا قامت بتشكيل لجان على مستوى المحافظات لمتابعة المصابين، مؤكدًا على أن الدولة المصرية بها أعداد مصابين منخفضة مقارنة بجميع دول العالم، مطالبًا الحكومة بالرد على تلك الصحيفة، لأن الشائعات في الفترة الحالية تمثل خطرًا على الدولة المصرية والشعب المصري.