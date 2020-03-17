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الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«إعلام القليوبية» تجهز وحدة لرصد الشائعات حول كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:02 م
كورونا
كورونا
كتب- صلاح حسنى
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قال الدكتور رمضان عرفة، مدير عام الإدارة العامة للإعلام بالقليوبية، إنه تم تشكيل وحدة لرصد الشائعات حول تداعيات فيروس كورونا بالمحافظة، والتعامل مع تلك الشائعات، وفقًا لآليات العمل بالهيئة العامة للاستعلامات.

أوضح "عرفة" - في بيان له اليوم - أن مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر بيئة خصبة لنشر الشائعات، خاصة ما يتعلق بفيروس كورونا، وذلك نظرًا لسرعة تداول المعلومات المغلوطة ومشاركتها على نطاق واسع، دون أي محاولة للتدقيق أو التحري في صحة تلك المعلومات.

وأضاف أن بث الشائعات والمعلومات المغلوطة عبر قنوات ومواقع تابعة لجماعة الإخوان المحظورة يساعد في نشرها على نطاق كبير، وذلك بهدف إحداث نوع من الهلع لدى المواطنين وتشكيكهم في قدرة الدولة على مواجهة الأزمة التي تعصف بدول العالم أجمع.

واختتم بيانه، مؤكدًا أنه تم تكليف جميع الإعلاميين بمراكز الإعلام ومراكز النيل ببنها وشبرا الخيمة برصد كل الشائعات على مدار الساعة بقرى ومدن المحافظة، للتعامل معها بمنتهى الجدية، وفقًا لاستراتيجية المواجهة.

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