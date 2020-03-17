رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

قرارات جديدة للنيابة الإدارية للوقاية من كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 01:59 م
المستشار عصام المنشاوي
المستشار عصام المنشاوي
محمد عيسي
طباعة
أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، قرارًا حمل الرقم 97 لسنة 2020، في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وجاء بالقرار: "يمنح عضو النيابة أو الموظف المصاب بأي مرض مزمن (السكر أو الضغط او أمراض الكلى أو الكبد، القلب، الأورام)، وفقًا لما هو ثابت بملفه الوظيفي، إجازة استثنائية طوال مدة سريان القرار ويكون للسلطة المختصة تقدير مدى احتياج العمل ممن ينطبق عليهم حكم هذه الفترة، بحيث يستمرون في العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار تبعا لحالتهم الصحية.

وتمنح لعضو النيابة أو الموظف بغير المصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة، ويمنح عضو النيابة أو الموظف المخالط للمصاب بمرض معد إجازة للمدة التي تحددها الجهة الطبية المختصة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيفية المذاكرة عبر موقع بنك المعرفة المصري.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

قدم الآن في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

10 آلاف جنيه غرامة تقديم «الشيشة» في مقاهي القاهرة

قرارات جديدة لـ«مصر للطيران» بعد تعليق الرحلات

الصور

image description

«قفاز وكمامة».. صاحب مطعم يحمي زبائنه من كورونا (صور)

image description

كورونا يصنع مجموعة جديدة من أثرياء الحرب بالإسكندرية (صور)

image description

من مطهر للحلاقة إلى مواجهة كورونا.. حكاية كولونيا «555»

image description

الفرز وتجميع الأصوات فى انتخابات نقابة المحامين

image description

«سيدة بركة الطين».. رفضت ترك منزلها وتكفلت بها وزارة التضامن

الأكثر قراءة

قدم الآن في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

الشرطة تفض «فرح» في بلقاس.. «التجمعات ممنوعة»

تعليق صادم من حسين فهمى على فيروس كورونا (فيديو)

وزيرة الصحة: كسر حاجز الألف إصابة بكورونا لن يمكننا من حصر المخالطين

إنفوجراف

image description

طرق لتحفيز طفلك على المذاكرة (إنفوجراف)

image description

انتهاكات قطر ضد العمال لا تتوقف (إنفوجراف)

image description

إصابة 145 ألف شخص.. كورونا يواصل حصد الأرواح

image description

الصلاة في زمن «كورونا».. دور العبادة تحت الحجر

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

«الجوز» أفضل علاج للاكتئاب

لبن الأم يمنع «تعفن الدم» بين الأطفال

«مكافحة الأمراض» يطالب بمنع التجمعات لمواجهة كورونا

محمد الجارحى: وضع مستشفى 25 يناير تحت تصرف الصحة لمجابهة كورونا

منوعات

الصين ترسل 23 مليون كمامة إلى إيران

خدمات جديدة من «جوجل» لمواجهة فيروس كورونا

«فاينانشيال تايمز»: مستشفيات أمريكا وإنجلترا قد تساعد في نشر كورونا

سويسرا تحذر من انهيار المستشفيات مع تفشى كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
سقطة «الجارديان» الجديدة
لواء.حمدى البطران
المصريون الجدد
القس. رفعت فكرى
قالوا عن الأم
سيد عبدالقادر
فيـــروس القـــرن
المزيد

الثقافة

«كتاب الأردن» يؤجل افتتاح مقره الجديد

عيون الظلام.. كيف تنبأت رواية The Eyes of Darkness بانتشار كورونا

«هيئة الكتاب» تصدر «التعليم بين الماضي والحاضر» لمحمد خليل

رواية «النزيلة».. الموت ليس نهاية القصة حقًا