قرارات جديدة للنيابة الإدارية للوقاية من كورونا

أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، قرارًا حمل الرقم 97 لسنة 2020، في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.وجاء بالقرار: "يمنح عضو النيابة أو الموظف المصاب بأي مرض مزمن (السكر أو الضغط او أمراض الكلى أو الكبد، القلب، الأورام)، وفقًا لما هو ثابت بملفه الوظيفي، إجازة استثنائية طوال مدة سريان القرار ويكون للسلطة المختصة تقدير مدى احتياج العمل ممن ينطبق عليهم حكم هذه الفترة، بحيث يستمرون في العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار تبعا لحالتهم الصحية.وتمنح لعضو النيابة أو الموظف بغير المصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة، ويمنح عضو النيابة أو الموظف المخالط للمصاب بمرض معد إجازة للمدة التي تحددها الجهة الطبية المختصة.