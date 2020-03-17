طبيب: «شعارنا مش هنسلم مش هنبوس» (فيديو)

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للمناعة والحساسية، إنه يجب أن تكون هناك مسافة بين المواطنين عند التواجد في مكان واحد، معقبًا: "عايزين يكون شعارنا مش هنسلم مش هنبوس مش هننشر الفيروس.. السلام في القلب".وأضاف بدران عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع على فضائية "TEN"، أن هناك مجموعة من القرارات الاحترازية الأخرى التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا مثلما يحدث في بعض الدول، تتمثل فى تعليق حركة الطيران في كل المطارات المصرية بهدف تقليل الاختلاط المباشر من القادمين والخارجين من مصر خلال هذه المرحلة.وأكد عضو الجمعية المصرية للمناعة والحساسية، أهمية دور المرأة المصرية في منع الأزواج من التدخين والشيشة، مشيرًا إلى أنهما يؤثران فى نسبة فيتامين سي والكولاجين في الجسم، ومن ثم يكون هناك تأثير على نسبة المناعة.ونوه، بأن الجانب النفسي له دور كبير في زيادة المناعة لمواجهة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن رفع الروح المعنوية لمريض الكورونا لها دور كبير جدًا في تحدي المرض.