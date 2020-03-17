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الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة سوهاج تبحث آلية بث المحاضرات إلكترونيًا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 01:56 م
الدكتور أحمد عزيز
الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم
محمود عبد العال
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ترأس الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، مجالس الكليات المختلفة بالحرم الجامعي القديم والجديد، بحضور الدكتور مصطفي عبدالخالق، نائبه لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بتلك الكليات، لمناقشة آليات بث المحاضرات إلكترونيًا خلال فترة توقف الدراسة، ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وناقش رئيس الجامعة مع مجلس كل كلية التجهيزات والإمكانيات الإلكترونية، التي توفرها الجامعة من خلال مركز المعلومات والبوابة الإلكترونية، والتي سيتم استخدامها لعرض المقررات الإلكترونية للطلاب خلال فترة توقف الدراسة، بالإضافة إلى عرض ما أعدته كل كلية من محتويات إلكترونية لمختلف المقررات الدراسية التي سيتم تدريسها خلال الفترة المتبقية من الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2019- 2020.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه تم عقد اجتماع مع مدير مركز المعلومات، ومدير البوابة الإلكترونية لاستعراض ما قام به مركز المعلومات ووحداته المختلفة لتجهيز موقع الجامعة لعرض هذه المواد التعليمية.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، إن رئيس الجامعة وجه تعليماته في جميع مجالس الكليات بضرورة التواصل بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وصفحات الطلاب علي موقع الجامعة، ومجموعات الـ"واتس آب"، لنقل هذه الأفكار للطلاب، لقيامهم بتحميل المحاضرات من على الموقع المخصص لذلك.

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