خبير مالي يطالب بخفض نسبة هبوط الأسهم مؤقتًا لوقف خسائر البورصة

طالب محمود البنا خبير أسواق المال الإدارات المعنية بإدارة منظومة سوق المال، باتخاذ إجراءات احترازية استثنائية خلال الفترة الحالية التى تعاني منها البورصة، ما تسبب في خسائر فاقت الـ120 مليار جنيه فى أيام معدودة، فضلا عن إفلاس المتعاملين في أغلبية الشركات بعد تآكل رءوس أموالهم بسبب الهبوط العنيف.قال "البنا" فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن عددًا من الأسواق اتخذت إجراءات حمائية للمستثمرين منها إيقاف التعاملات وتعليقها، مثل بورصة الأردن وبورصة أبوظبي، وذلك للحد من الخسائر المتلاحقة، مطالبًا منظومة سوق المال المصرية بضرورة إلغاء بعض الآليات بشكل مؤقت، وفقًا للظرف الاستثنائي الحالي، خاصة تلك التى من شأنها زيادة الخسائر مثل السورت سيلينج والشراء والبيع فى نفس الجلسة، بالإضافة إلى خفض نسبة صعود وهبوط الأسهم إلى 5% بدلًا من 10%، علاوة على إعادة النظر فى مكونات المؤشرات الخاصة بالبورصة.أوضح البنا أن مثل تلك الإجراءات من شأنها تهدئة حدة التراجعات بعد أن تهاوت أسعار الأسهم لمستويات لم تشهدها منذ 12 عامًا بل تجاوزها البعض، قائلًا: إن الفترة الحالية تشهد تحركات رسمية لتحفيز الأسواق من جميع الدول ومنها مبادرة البنك المركزى بخفض الفائدة بنسبة 3% وهو الذي كان يتوقع له أن يؤثر بالإيجاب على أداء البورصة التى لم تتأثر نتيجة وجود تراكمات أخرى تحتاج إلى حل مثل الضرائب وغيرها من العوامل التى ساهمت فى انهيار البورصة المصرية.