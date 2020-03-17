«قومي أسر الشهداء» يخفض الحضور 50% بالتناوب وتعقيم المقر الخدمي

قرر اللواء أ.ح محمد عبدالمنعم - أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، منح العاملين بالمجلس إجازة مدفوعة الأجر بنسبة ٥٠٪ بالتبادل على أن لا تزيد الإجازة عن أسبوع اعتبارًا من اليوم ١٧ مارس ٢٠٢٠، بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتخفيض ساعات العمل لتقليل الاختلاط واستكمالا للإجراءات الاحترازية داخل المجلس.كما قرر تواجد نسبة ٥٠٪ من قوة كل إدارة بالمجلس لتقديم خدمات الرعاية لأسر الشهداء والمصابين دون تأثير على جودة الخدمات المقدمة.وعلى صعيد الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد تم تعقيم المقرالخدمي للمجلس من الداخل والخارج وتوفير كاشف حرارة وأدوات التعقيم اللازمة.