برلماني يحذر من الأسواق العشوائية: بيئة خصبة لكورونا

تقدم النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن استمرار التجمعات في الأسواق العشوائية، كسوق الثلاثاء بمحافظة الجيزة على سبيل المثال، وغيرها من الأسواق العشوائية بمختلف المحافظات.وأوضح إسماعيل، أن هذه الأماكن تشهد اختلاط كبير بين المواطنين من مختلف المناطق وتجمعات كبيرة جدا، دون وجود محاذير، مما قد يؤدى إلى ما لا يحمد عقباه فى نشر فيروس كورونا، على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية، إلا أن هناك بعض التصرفات من قبل البعض تؤدي لنتائج عكسية، وتمثل خطرا على المنظومة العامة.واقترح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنشاء أسواق في مناطق مفتوحة، على سبيل المثال في أراضى إصلاح زراعى، أو أراضى الأوقاف، على أن يتم إنشاء أسواق بمسافات واشتراطات علمية للحفاظ على صحة وعمر المواطن المصرى، مؤكدا أن محافظة الجيزة وجميع الأحياء، وجميع المحافظات كان بشكل عام فى حاجة الى تعليمات حرفية لضمان ترجمة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة على أرض الواقع.وتساءل عضو مجلس النواب، كيف نعطل الدراسة ولا نواجه ظاهرة الازدحام، خاصة فى الأسواق التى قد تتسبب فى كوارث كبيرة.