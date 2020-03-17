رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يحذر من الأسواق العشوائية: بيئة خصبة لكورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 01:52 م
محمد إسماعيل
محمد إسماعيل
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
تقدم النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن استمرار التجمعات في الأسواق العشوائية، كسوق الثلاثاء بمحافظة الجيزة على سبيل المثال، وغيرها من الأسواق العشوائية بمختلف المحافظات.

وأوضح إسماعيل، أن هذه الأماكن تشهد اختلاط كبير بين المواطنين من مختلف المناطق وتجمعات كبيرة جدا، دون وجود محاذير، مما قد يؤدى إلى ما لا يحمد عقباه فى نشر فيروس كورونا، على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية، إلا أن هناك بعض التصرفات من قبل البعض تؤدي لنتائج عكسية، وتمثل خطرا على المنظومة العامة.

واقترح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنشاء أسواق في مناطق مفتوحة، على سبيل المثال في أراضى إصلاح زراعى، أو أراضى الأوقاف، على أن يتم إنشاء أسواق بمسافات واشتراطات علمية للحفاظ على صحة وعمر المواطن المصرى، مؤكدا أن محافظة الجيزة وجميع الأحياء، وجميع المحافظات كان بشكل عام فى حاجة الى تعليمات حرفية لضمان ترجمة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة على أرض الواقع.

وتساءل عضو مجلس النواب، كيف نعطل الدراسة ولا نواجه ظاهرة الازدحام، خاصة فى الأسواق التى قد تتسبب فى كوارث كبيرة.

موضوعات متعلقة

الشرطة تفض «فرح» في بلقاس.. «التجمعات ممنوعة»

تعليق صادم من حسين فهمى على فيروس كورونا (فيديو)

وزيرة الصحة: كسر حاجز الألف إصابة بكورونا لن يمكننا من حصر المخالطين

وزير الإعلام: انتقلنا للسيناريو الثاني لمواجهة «كورونا»

الصور

image description

«قفاز وكمامة».. صاحب مطعم يحمي زبائنه من كورونا (صور)

image description

كورونا يصنع مجموعة جديدة من أثرياء الحرب بالإسكندرية (صور)

image description

من مطهر للحلاقة إلى مواجهة كورونا.. حكاية كولونيا «555»

image description

الفرز وتجميع الأصوات فى انتخابات نقابة المحامين

image description

«سيدة بركة الطين».. رفضت ترك منزلها وتكفلت بها وزارة التضامن

الأكثر قراءة

قدم الآن في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

الشرطة تفض «فرح» في بلقاس.. «التجمعات ممنوعة»

تعليق صادم من حسين فهمى على فيروس كورونا (فيديو)

وزيرة الصحة: كسر حاجز الألف إصابة بكورونا لن يمكننا من حصر المخالطين

إنفوجراف

image description

طرق لتحفيز طفلك على المذاكرة (إنفوجراف)

image description

انتهاكات قطر ضد العمال لا تتوقف (إنفوجراف)

image description

إصابة 145 ألف شخص.. كورونا يواصل حصد الأرواح

image description

الصلاة في زمن «كورونا».. دور العبادة تحت الحجر

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

«الجوز» أفضل علاج للاكتئاب

لبن الأم يمنع «تعفن الدم» بين الأطفال

«مكافحة الأمراض» يطالب بمنع التجمعات لمواجهة كورونا

محمد الجارحى: وضع مستشفى 25 يناير تحت تصرف الصحة لمجابهة كورونا

منوعات

الصين ترسل 23 مليون كمامة إلى إيران

خدمات جديدة من «جوجل» لمواجهة فيروس كورونا

«فاينانشيال تايمز»: مستشفيات أمريكا وإنجلترا قد تساعد في نشر كورونا

سويسرا تحذر من انهيار المستشفيات مع تفشى كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
سقطة «الجارديان» الجديدة
لواء.حمدى البطران
المصريون الجدد
القس. رفعت فكرى
قالوا عن الأم
سيد عبدالقادر
فيـــروس القـــرن
المزيد

الثقافة

«كتاب الأردن» يؤجل افتتاح مقره الجديد

عيون الظلام.. كيف تنبأت رواية The Eyes of Darkness بانتشار كورونا

«هيئة الكتاب» تصدر «التعليم بين الماضي والحاضر» لمحمد خليل

رواية «النزيلة».. الموت ليس نهاية القصة حقًا