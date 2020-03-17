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الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جبهة الإصلاح النقابي: إرادة المحامين أكبر من أي شخص أو نقيب

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 01:51 م
نقابة المحامين
نقابة المحامين
أحمد عاشور - هبه عويضه
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قال عبدالحليم علام، منسق جبهة الإصلاح النقابي في انتخابات نقابة المحامين ونقيب محامي الإسكندرية الأسبق، إن إرادة المحامين أكبر من أي شخص أو نقيب، مضيفًا أن المحامين قالوا كلمتهم في الصناديق واختاروا جبهة الإصلاح بعد الأوضاع المتردية وانهيار النقابة في عهد سامح عاشور ومجلسه.

وتساءل علام، عن إصرار النقيب المنتهية ولايته ومجلسه على تعطيل عملية إعلان نتائج الانتخابات، واتهمه بمحاولة إدخال عناصر خارجية في العمل النقابي ليضمن بقاءه هو وحاشيته، ويفرض سياسة الأمر الواقع بجمع بعض أنصاره داخل مقر النقابة العامة.

وذكر علام أن "المحامين لن يسمحوا بهذا العبث وهم رجال قانون وانتخابات، يعرفون كل الألاعيب التي تمارس سواء قانونية أو انتخابية، محذرًا من أن صبر المحامين قد اقترب على النفاذ ويجب أن تعلن النتيجه التي حسمت بالورقة والقلم من الفرعيات".

وأضاف محمد إبراهيم، أمين نقابة غرب الإسكندرية: "النقيب المنتهية ولايته غير مصدق أنه بات خارج مجلس النقابة وأن محامي الإسكندرية حسموا الأمور مع نقيبهم السابق عبدالحليم علام، والذي فضل مصلحة المحامين على خوضه الانتخابات كنقيب عام أو حتى عضو بالمجلس وأدار العملية الانتخابية ومعه عدد من نقباء الفرعيات الإجلاء لإسقاط عاشور ومجلسه الذين خربوا النقابة وبات الأمر محسومًا لجبهة الإنقاذ، مطالبًا بضرورة إعلان النتيجة خلال اليوم".

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