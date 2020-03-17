بـ«يد الهون».. تفاصيل مقتل مشرفة رياض أطفال على يد زوجها ببولاق

تستكمل النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيق في مقتل مشرفة رياض أطفال على يد زوجها، اليوم الثلاثاء، والتي قتلت بعدما مشاجرة نتيجة خلافات أسرية.كشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهم "أ. ع"، 35 عامًا، عامل بوزارة الزراعة، تزوج من المجني عليها "ف.م"، 25 عاما، مشرفة رياض أطفال، منذ سنوات في شقة بمنطقة بولاق الدكرور، ومع مرور الوقت انجبا طفلهما، ونشبت بينهما مشاكل زوجية.وتبين أن المتهم تعرض لأزمة نفسية نتيجة وفاة والديه وشقيقه الأكبر، الأمر الذي دفعه إلى افتعال المشكلات بشكل كبير مع زوجته، لكونه لم يعد يتمالك أعصابه، ومع مرور الوقت حاولت الزوجة تقبل الأمر والعيش مع زوجها ولكن الوضع بدأ يزداد سوء حتى يوم الواقعة، فقد عاد المتهم من عمله وفور دخوله المنزل نشبت بينه وبين زوجته مشاجرة، فقام على أثرها بالتعدي عليها بالضرب باستخدام "يد الهون" حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.كان ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من سائق، 40 عاما، يؤكد بأنه تلقى اتصالا هاتفيا من الأهالي يخبرونه بحدوث مشاجرة بين خالته المجني عليها وزوجها، عامل، 35 عاما، وقيام الأخير بقتلها ثم الفرار هاربا.وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وعثروا على جثة المجني عليها مصابة بجرح قطعي طولي بفروة الرأس و6 جروح غائرة بالجبهة نتيجة الضرب بـ"يد الهون".