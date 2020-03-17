«لمواجهة كورونا».. 40 مليون دولار من الكويت لـ«الصحة العالمية»

أعلنت الكويت، اليوم الثلاثاء، عن تبرعها بـ40 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.كما أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عن إصابة 2 من موظفيها بفيروس كورونا المستجد.ودعت منظمة الصحة العالمية، أمس الإثنين، دول العالم إلى عزل كافة المصابين بفيروس كورونا من أجل قطع سلسلة انتشار الفيروس حول العالم، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.وناشدت المنظمة جميع البلدان إيقاف انتشار الفيروس عبر عزل الحالات لمنع تفشي كورونا وتقديم الرعاية المطلوبة، مؤكدة أن استراتيجية العزل أظهرت فعالية في الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة.وقالت إن الأزمة الراهنة عالمية والأيام المقبلة ستكون اختبارا لثقتنا بالعلوم، ونصحت دول العالم بأن تعمل على الحد من تواصل الناس لمنع نشر العدوى.ولفتت المنظمة إلى أن عدد الوفيات والإصابات بكورونا في أنحاء العالم تجاوز الأعداد التي تم تسجيلها في الصين.