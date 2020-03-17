انتظام رحلات الشحن الجوى بمطار القاهرة

كشف مصدر مسئول بشركة مصر للطيران، عن عدم تأثر الرحلات التجارية "بضائع" بقرار الحكومة المصرية إيقاف العمل بالمطارات المصرية ابتداء من الخميس المقبل وحتى نهاية الشهر الجارى.وأضاف المصدر أن رحلات شركة مصر للطيران للشحن الجوى ستسير بصورة طبيعية للغاية عقب استثناء تعليق الرحلات الداخلية والشحن الجوى، لتيسير وتسهيل مصالح الأشخاص وضخ الحركة التجارية داخل البلاد وحرص مسئولى الوزارة على التزامات شركات الشحن مع نظرائهم بالدول الخارجية.وأشار إلى أن رحلات الشركة الوطنية للطيران الخاصة بنقل البضائع القادمة من مختلف دول العالم إلى مطار القاهرة الدولى تشهد تنفيذ عمليات التعقيم والتطهير وفقا لتعليمات وإرشادات منظمة الصحة العالمية، كما أنها تشهد انتظاما كبيرا فى مواعيد الإقلاع والهبوط وفقا لجداول التشغيل المقررة مسبقا.