إغلاق 2600 «سنتر» دروس خصوصية بالمحافظات

تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بغلق المراكز الخصوصية والتعليمية، خلال فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمواجهة فيروس كورونا.وأضاف "شعراوى"- في بيان له اليوم- أن التقرير أشار إلى أن المحافظات نجحت بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية فى غلق 2600 "سنتر" للدروس الخصوصية حتى الآن.وأوضح أن الوزارة ستواصل متابعتها لجهود المحافظات فيما يخص سناتر الدروس الخصوصية، وكذا غلق الحضانات بالتنسيق مع مديريات التضامن، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا متكاملًا مع كل المؤسسات الحيوية لمواجهة الفيروس.