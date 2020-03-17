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الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

شباب «الإسكندرية الجديدة» يدشنون مبادرة لمصادرة الشيشة

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 01:47 م
مبادرة لمصادرة الشيشة
مبادرة لمصادرة الشيشة
شيماء حمودة
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من منطلق المسؤولية المجتمعية، دشنت مجموعة شباب بالإسكندرية الجديدة مبادرة لمجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد، تهدف لمصادرة الشيشة بالمقاهي والكافيتريات.

كانت نقطة الانطلاق من حي الجمرك، كما يحكي وائل سمير، مسؤول مبادرة إسكندرية الجديدة، منذ ٥ أيام ونجحت في التحفظ على ٩٤ شيشة، وتتابع بالمشاركة مع السلطات التنفيذية والأحياء إغلاق المراكز التعليمية ومحال البلاي ستيشن، وبعض الحضانات.

وتابع "سمير": المبادرة تأسست لنشر الوعي المعرفي والصحي لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بالحملات والأنشطة التوعوية بالاستعانه بأهل الخبرة من دكاترة الجامعة ومسئولي وزارة التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي.

لافتات توعوية، تضمن محتواها معلومات عن فيروس كورونا المستجد، طرق كيفية الوقاية منه، انطلقت المبادرة بأيادي اعضاءها أحمد موسى، سيف ادم، محمد فاروق، السيد حسن، وائل سمير، وطارق شلبي" في عدد من المقاهي بنطاق حي الجمرك، لتستكمل تباعا في باقي أحياء المحافظة.

ويوضح سمير، ان المبادرة تهدف إلى نشر الثقافة بين أفراد المجتمع السكندري، العمل على إعداد كوادر شبابيه للارتقاء بالعمل العام، الاتصال الوثيق مع كل شأن يهم المواطن السكندري، التواصل مع كل الأجهزة التنفيذية لتزليل العقبات أمام المواطنين، عمل ندوات ثقافية وأدبية للشباب، والعمل على جذب مجموعة من المثقفين من كبار السن المعروفين ليكونو دعم لنا فى نشر الوعى الثقافى لانه يجب ان يكون فى خليط من المجتمع بيكمل بعضهم البعض من جميع الفئات العمرية والثقافية عشان نقدر نوصل للجميع حسب ثقافة كل شخص.

وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على منع الشيشة من المقاهي والمطاعم والكافيهات تنفيذا لتعليمات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، ومركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية طبقًا لمخاطر تداول " الشيشة " لاسيما أن تدخين "الشيشة" لا ينقل فيروس كورونا فقط، بل أن التبغ أيضا يؤثر على المناعة وصحة الجسم بشكل عام، ما يجعله أكثر ضعفًا في مقاومة الفيروس.





مبادرة لمصادرة الشيشة
مبادرة لمصادرة الشيشة
مبادرة لمصادرة الشيشة
مبادرة لمصادرة الشيشة
مبادرة لمصادرة الشيشة
مبادرة لمصادرة الشيشة

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