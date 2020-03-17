صرف 85% من مقررات تموين مارس بقنا

كشف المهندس أحمد السيد عبداللطيف، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، أن هناك استقرارًا في الحالة التموينية وتوفير السلع في فروع الجملة التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة للاستمرار في صرف مقررات تموين شهر مارس الجاري بنسبة 85% للمستفيدين من البطاقات التموينية.وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن هناك أرصدة احتياطية من السلع التموينية تكفي لمدة 3 أشهر لسلعة السكر، بما يوازي نحو 21 ألف طن الأرز التمويني يكفي 23 يومًا، مشيرًا إلى استمرار التعاقدات الجديدة لتوريد الأرز المحلي من خلال مضارب الأرز لصالح وزارة التموين.وتابع أن فروع الجملة منتظمة في تسليم البقاليين ومشروع جمعيتي السلع حسب معدلات السحب والاستعاضات الأسبوعية.