خطة «التنمية المحلية» لحماية العاملين من فيروس كورونا

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بدء الوزارة وجميع المحافظات تنفيذ قرار تخفيض عدد العاملين فى أجهزة الدولة، موضحا أنه سيتم منح العاملات اللاتى لديهن أطفال أقل من 12 عاما، وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن إجازات خلال فترة تنفيذ القرار.وأشار - خلال بيان له اليوم - إلى أنه سيتم العمل بين باقي العاملين بالتناوب فيما بينهم ويستثنى من تطبيق القرار العاملون في المرافق الخدمية بالمحافظات، لافتا إلى أن الوزارة اتخذت الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس والحفاظ على صحة العاملين بالوزارة وأسرهم.وذكر أن الإجراءات تتمثل في الكشف على العاملين المصابين بأى ارتفاع فى درجة الحرارة أو السعال من خلال الطبيب المتواجد فى مقر الوزارة مع التشديد فى إجراءات النظافة والتعقيم بجميع الإدارات والمصاعد ودورات المياه وفقا للإرشادات التي تصدر من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.وأضاف "شعراوى" أن الوزارة تلقت خطابًا رسميًا من وزارة الصحة يتضمن التوجيه بضرورة تفعيل الإجراءات الاحترازية التي تهدف إلى تقليص الانتشار كورونا بين المواطنين، ومن أهمها إيقاف تقديم الشيشة فى المطاعم والمقاهى نظرا لما تمثله من خطورة بالغة وتلعب دورا فى انتقال الفيروس وانتشار العدوى، وتم إيقاف استخدامها.