رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

خطة «التنمية المحلية» لحماية العاملين من فيروس كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 01:45 م
اللواء محمود شعراوى
اللواء محمود شعراوى
أحمد أبو المحاسن
طباعة
أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بدء الوزارة وجميع المحافظات تنفيذ قرار تخفيض عدد العاملين فى أجهزة الدولة، موضحا أنه سيتم منح العاملات اللاتى لديهن أطفال أقل من 12 عاما، وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن إجازات خلال فترة تنفيذ القرار.

وأشار - خلال بيان له اليوم - إلى أنه سيتم العمل بين باقي العاملين بالتناوب فيما بينهم ويستثنى من تطبيق القرار العاملون في المرافق الخدمية بالمحافظات، لافتا إلى أن الوزارة اتخذت الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس والحفاظ على صحة العاملين بالوزارة وأسرهم.

وذكر أن الإجراءات تتمثل في الكشف على العاملين المصابين بأى ارتفاع فى درجة الحرارة أو السعال من خلال الطبيب المتواجد فى مقر الوزارة مع التشديد فى إجراءات النظافة والتعقيم بجميع الإدارات والمصاعد ودورات المياه وفقا للإرشادات التي تصدر من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.

وأضاف "شعراوى" أن الوزارة تلقت خطابًا رسميًا من وزارة الصحة يتضمن التوجيه بضرورة تفعيل الإجراءات الاحترازية التي تهدف إلى تقليص الانتشار كورونا بين المواطنين، ومن أهمها إيقاف تقديم الشيشة فى المطاعم والمقاهى نظرا لما تمثله من خطورة بالغة وتلعب دورا فى انتقال الفيروس وانتشار العدوى، وتم إيقاف استخدامها.

موضوعات متعلقة

وزير الإعلام: انتقلنا للسيناريو الثاني لمواجهة «كورونا»

رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتخفيض عدد العاملين بالحكومة

الشرطة تفض «فرح» في بلقاس.. «التجمعات ممنوعة»

حماقى يوضح حقيقة إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

الصور

image description

«قفاز وكمامة».. صاحب مطعم يحمي زبائنه من كورونا (صور)

image description

كورونا يصنع مجموعة جديدة من أثرياء الحرب بالإسكندرية (صور)

image description

من مطهر للحلاقة إلى مواجهة كورونا.. حكاية كولونيا «555»

image description

الفرز وتجميع الأصوات فى انتخابات نقابة المحامين

image description

«سيدة بركة الطين».. رفضت ترك منزلها وتكفلت بها وزارة التضامن

الأكثر قراءة

قدم الآن في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

الشرطة تفض «فرح» في بلقاس.. «التجمعات ممنوعة»

تعليق صادم من حسين فهمى على فيروس كورونا (فيديو)

وزيرة الصحة: كسر حاجز الألف إصابة بكورونا لن يمكننا من حصر المخالطين

إنفوجراف

image description

طرق لتحفيز طفلك على المذاكرة (إنفوجراف)

image description

انتهاكات قطر ضد العمال لا تتوقف (إنفوجراف)

image description

إصابة 145 ألف شخص.. كورونا يواصل حصد الأرواح

image description

الصلاة في زمن «كورونا».. دور العبادة تحت الحجر

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

«الجوز» أفضل علاج للاكتئاب

لبن الأم يمنع «تعفن الدم» بين الأطفال

«مكافحة الأمراض» يطالب بمنع التجمعات لمواجهة كورونا

محمد الجارحى: وضع مستشفى 25 يناير تحت تصرف الصحة لمجابهة كورونا

منوعات

الصين ترسل 23 مليون كمامة إلى إيران

خدمات جديدة من «جوجل» لمواجهة فيروس كورونا

«فاينانشيال تايمز»: مستشفيات أمريكا وإنجلترا قد تساعد في نشر كورونا

سويسرا تحذر من انهيار المستشفيات مع تفشى كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
سقطة «الجارديان» الجديدة
لواء.حمدى البطران
المصريون الجدد
القس. رفعت فكرى
قالوا عن الأم
سيد عبدالقادر
فيـــروس القـــرن
المزيد

الثقافة

«كتاب الأردن» يؤجل افتتاح مقره الجديد

عيون الظلام.. كيف تنبأت رواية The Eyes of Darkness بانتشار كورونا

«هيئة الكتاب» تصدر «التعليم بين الماضي والحاضر» لمحمد خليل

رواية «النزيلة».. الموت ليس نهاية القصة حقًا