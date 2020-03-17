تموين قنا: حملات بمنافذ بيع المنظفات والمطهرات ومراقبة أسعارها

أكد المهندس أحمد السيد عبد اللطيف، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، أن الحملات الرقابية مستمرة علي المحال التجارية ومنافذ بيع المنظفات، والمطهرات، والكحول للتأكد من الأسعار وتوفير المنتجات وعدم تقليل المعروض منها.وأوضح "السيد" في تصريح لـ" الدستور" أن ذلك يتم عبر التأكد من وجود الفواتير الضريبية وفواتير الشراء، لافتا إلي أن هناك تنفيذ لتكليفات وتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي بالاستمرار في الحملات التموينية اليومية، وتحرير محاضر للمخالفات والسلع مجهولة المصدر وإحالتها إلي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.وأشار إلى أن غرفة العمليات الفرعية لم تسجل شكوي واحدة من المواطنين، عن نقص السلع في الأسواق المحلية أو وجود اختناقات في المواد البترولية أو البوتاجاز والحالة مطمئنة.