وزيرة التضامن تعلن أسماء الأمهات المثاليات بـ«الكمامة»

ارتدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، كمامة خلال انعقاد المؤتمر الصحفي للإعلان عن أسماء الأمهات المثالية، حيث حرصت القباج على توزيع الكمامات على كافة الحضور من الأمهات والعاملين والإعلاميين المتواجدين بالمؤتمر.واتخذت الوزيرة هذا الإجراء الاحترازي للوقاية من فيروس كورونا، فى ظل حرصها على مواجهة الفيروس أو انتشاره داخل وزارة التضامن.وأعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المركز الأول للأم المثالية، فازت به أمينة راشد إبراهيم رحمة من محافظة دمياط، وفازت بالمركز الثانى ماجدة ثابت محمد هريدى من محافظة الإسكندرية، وتأتى زينب محمد عبدالحميد فايزى في المركز الثالث من محافظة بني سويف.كما أعلنت القباج، عن أسماء الأمهات المثاليات لكل محافظة، موضحة أن صفية محمد محمود منسي من محافظة أسيوط فازت كأم بديلة أولى.