إغلاق 300 فندق فى إسرائيل

أغلقت نحو ثلاثة أرباع الفنادق لدى الاحتلال الإسرائيلي، خدماتها، ومنحت العمال فيها إجازة مفتوحة حتى السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في الداخل.وبعث أمير حايك، رئيس رابطة الفنادق لدى الاحتلال، رسالة إلى موشيه كحلون، وزير المالية، أكد فيها أن هناك أكثر من 300 فندق تم إغلاقها، ومنح إجازة لعشرات الآلاف من العاملين لحين السيطرة على أزمة انتشار كورونا، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وأعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال، صباح اليوم، عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 304، فيما بدأ، اليوم، سريان حالة الطوارئ في إسرائيل خشية تفشي الفيروس بعد انتشاره بشكل سريع في الداخل، ووجود الآلاف المشتبه بإصابتهم بالفيروس.