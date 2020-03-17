«الكهرباء»: نتابع الأعطال وفرق الطوارئ منتشرة بالمحافظات

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن معظم نتائج التقلبات الجوية جاءت سلبية على نطاق قطاع الكهرباء، خلال الأيام الماضية.وأضاف حمزة، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" الذي يذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن وزارة الكهرباء تتابع باستمرار أي حالات تطور سلبية، ونشرت فرق الطوارئ فى مختلف محافظات الجمهورية.وأشار إلى أن انقطاع الكهرباء لم يصل لمحطات معالجة المياه، مشيرًا إلى أن ذلك لم يحدث بأي منشأة حيوية أخرى.وأوضح، أن الوضع أصبح مستقرًا بشكل كبير عن الأيام الماضية، لافتًا إلى أن دخول المياه إلى الوصلات الكهربائية، لم يؤثر بشكل كبير.