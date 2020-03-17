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الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس 3 متهمين لقتل طالبة وسرقة شقتها بالإسكندرية

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 12:40 م
حبس
حبس
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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قررت نيابة الرمل أول بالإسكندرية حبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بقتل طالبة وسرقة محتويات الشقة أثناء وجودها بمفردها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لمعرفة سبب الوفاة.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الرمل، يفيد بورود بلاغ من إحدى السيدات بالعثور على جثة ابنتها طالبة، 13 سنة، مصابة بجروح متعددة، وسرقة مبلغ مالى وهاتف محمول، وخاتم وقرط ذهبي، وتلفاز وبوتاجاز وأسطوانة غاز.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص أحدهم يعمل لدى زوج والدة المجنى عليها، وله معلومات جنائية، وجميعهم مُقيمون بدائرة قسم ثانٍ الرمل.

وتم ضبط المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر أحدهم باتفاقه مع المتهمين الآخرين على التوجه لمحل إقامة المجنى عليها لنقل بعض المنقولات باستخدام دراجة نارية خاصة بأحد المتهمين، ولدى وصولهم أسفل العقار صعد للشقة المشار إليها، وطلب من المجنى عليها السماح له بالدخول بحجة نقل بعض المنقولات لزوج والدتها ثم حاول التعدى عليها فقاومته فتعدى عليها بالضرب بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته فأحدث إصابتها، وقام بخنقها باستخدام حبل فأودى بحياتها، وأضاف أنه استعان بباقى المتهمين لنقل المسروقات.

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