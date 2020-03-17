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الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

وفاة والدة الفنان ياسر الطوبجي

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 12:40 م
الفنان ياسر الطوبجي
الفنان ياسر الطوبجي
دعاء عبد المقصود
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توفيت صباح اليوم والدة الفنان ياسر الطوبجي، وقررت أسرة الفنان إقامة صلاة الجنازة من مسجد السيدة نفيسة وستدفن في مقابر العائلة بطريق الفيوم الكيلو 57 ولم يتحدد بعد مكان إقامة العزاء.

الفنان ياسر الطوبجي خريج كلية الآداب قسم المسرح، وشارك في عدة أعمال تليفزيونية مسرحية وسينمائية من أهمها "سنة أولى نصب" عام 2004، "الأولة في الغرام" عام 2007، "أدرينالين" عام 2009، "بلبل حيران" عام 2010، "فبراير الأسود" عام 2013، "سلاح التلاميذ" عام 2015، "ماتروشكا" عام 2018، "قصة حب" عام 2019. وشارك في العديد من المسلسلات، منها "الفسطاط" عام 2000، "محمود المصري" عام 2004، "خليها على الله" عام 2007، "حكايات منعيشها" عام 2010، "الزوجة الرابعة" عام 2012، "صديق العمر" عام 2014، "أفراح القبة" عام 2016، "سرايا حمدين" عام 2018، "طلقة حظ" عام 2019.

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