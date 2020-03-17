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الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

نائب يقترح: صندوق لتعويض العمالة غير المنتظمة المضارة من كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 12:38 م
كورونا
كورونا
دعاء جابر
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قال النائب محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر وعضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه تقدم بمبادرة لإنشاء صندوق تعويضات للعمالة غير المنتظمة، نتيجة تعطل عملهم خلال أزمة فيروس كورونا.

وتابع وهب الله، أن مبادرته بتشكيل صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة، برئاسة وزيري القوى العاملة والتخطيط بصفتها رئيس المجلس الأعلى للأجور، واتحاد الصناعات، والاتحاد العام للغرف التجارية، الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحادات النقابات المهنية، ووزارتي التضامن الاجتماعي والمالية، ووضع قواعد تعويض هذه العمالة عن تعطيل عملهم، وطر ق تمويل ذلك الصندوق.

وطالب وهب الله، رجال الأعمال الشرفاء بتحمل مسئوليتهم المجتمعية للمساهمة في حل هذه الأزمة، وأن يتم تنفيذ قواعد قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تقليل ساعات العمل للعاملين بالحكومة وشركات قطاع الأعمال العام، على العاملين بالقطاع الخاص، وتحمل كل المرتبات والأجور لهم أسوة زملائهم في القطاع الحكومي.

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