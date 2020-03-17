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الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القباج: بدء صرف تعويضات الأسر المتضررة من الأمطار والسيول

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 12:35 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه سيتم اليوم البدء، فى صرف التعويضات الأسر المتضررة من سوء الطقس، وكذلك صرف التعويضات المتوفيين.

وأضافت الوزيرة خلال انعقاد المؤتمر الصحفى لإعلان أسماء الأمهات المثالية، أن شروط اختيار الأم المثالية لعام 2020 تضمنت عدة عناصر، منها التأكد من عطاءات الأم للأسرة، وترسيخ القيم الإنسانية لها، وإعلاء معنى الأسرة في نفوسهم، وقدرة تلك الأم على المحافظة على تماسك الأسرة وترابطها، الحرص على أنها تقوم بالتوازن بين تعدد المسئوليات الخاصة بها، وتعزيز القيم الإيجابية للأبناء واحتضانهم ورعايتهم بالعطف والحنان، ومدى قدرة حفاظ الأم المتقدمة على كيان الأسرة وكفاحها ومواجهتها للتحديات، بالإضافة إلى إعلاء من قيمة الأسرة البديلة وتشجيع الأسرة على كفالة الأيتام والأطفال الذين لا يجدون مأوى، وتفعيل دور الأسر البديلة، وذلك حرصًا على توفير جو الأسرة في دور الرعاية للأبناء.

كما تضمنت الشروط الخاصة بمسابقة الأم المثالية لعام 2020، أن تكون الأم المتقدمة أكبر من 50 سنة، في آخر يوم من شهر ديسمبر لعام 2020، وألا تكون الأم المتقدمة أمية، ألا يكون لدى الأم المتقدمة أكثر من 3 أبناء فقط، باستثناء محافظات الحدود (البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء، مرسى مطروح، الوادي الجديد وأسوان)، فتكون الأم المتقدمة ليس لديها أكثر من 5 أبناء، أيضًا حصول أبناء المتقدمة على المؤهلات العالية، ويستثنى الابن الغير قابل للتعلم وهو المعاق ذهنيًا.

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