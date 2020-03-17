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الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

كيف استثمر البعض أزمة كورونا لتحقيق مكاسب مادية؟

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 12:35 م
بياع منظفات
بياع منظفات
عبدالله هشام - رضوى عبدالغني
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يحرص عدد كبير من المصريين على شراء الكحول الإيثيلي والمواد المطهرة لاستخدامها للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، ضمن التوصيات التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية لتفادي العدوى، بالتزامن مع إعلان مجلس الوزراء تعليق الدراسة للجامعات والمدارس وحركة الطيران من وإلى مصر، وضرورة البقاء في المنزل، وارتفاع أعداد المصابين في مصر إلى 176 حالة حتى الآن.

في المقابل شهدت الأسواق شحًا كبيرًا في الكحول بسبب زيادة الطلب عليه، ما دفع بعض الشباب إلى استثمار الأزمة في تحقيق مكاسب مادية سريعة من خلال شراء كميات كبيرة من الكحول وإعادة تعبئتها من جديد والترويج لها لدى الصيدليات والمحال التجارية.

وقال محمد مصطفى، أحد تجار الكحول والمواد المطهرة بالجملة في منطقة باب الشعرية، إن الشباب يشتري الكحول بسعر 20 جنيهًا للكيلو ثم يقوم بتعبئته في عبوات صغيرة تحوي 100 ملم ويتم ترويجها على المحال التجارية والصيدليات بأسعار متفاوتة تبدأ من 20 جنيهًا وحتى 75 جنيهًا للعبوة.

وأوضح أن كثرة الإقبال على الكحول الإيثيلي تسبب في نفاذ الكميات بسرعة كبيرة ما دفعه لتنظيم عملية البيع من خلال الحجز المسبق بثلاثة أيام قبل وصوله ودفع جزء من المبلغ للتأكد من جدية الشراء.
كيف استثمر البعض أزمة كورونا لتحقيق مكاسب مادية؟
كيف استثمر البعض أزمة كورونا لتحقيق مكاسب مادية؟
كيف استثمر البعض أزمة كورونا لتحقيق مكاسب مادية؟
كيف استثمر البعض أزمة كورونا لتحقيق مكاسب مادية؟
كيف استثمر البعض أزمة كورونا لتحقيق مكاسب مادية؟
كيف استثمر البعض أزمة كورونا لتحقيق مكاسب مادية؟
كيف استثمر البعض أزمة كورونا لتحقيق مكاسب مادية؟
كيف استثمر البعض أزمة كورونا لتحقيق مكاسب مادية؟

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