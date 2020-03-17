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الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

جيسي العاصي تستضيف محافظ جنوب سيناء ووزير الاتصالات في «بر الأمان» غدًا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 12:34 م
جيسي العاصي
جيسي العاصي
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بعد أن حققت الإعلامية جيسي العاصي نسبة مشاهدة عالية مع انطلاق أولى حلقات الموسم الثاني من برنامجها «بر الأمان»، الذي يذاع على فضائية «القاهرة والناس»، تستضيف في التاسعة من مساء غدٍ الأربعاء اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وعمرو طلعت، وزير الاتصالات، في حلقة خاصة تتناول دعم السياحة في مدينة شرم الشيخ وما تشهده حاليًا من نهضة في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة.

وتلقي الحلقة الضوء على الطفرة الهائلة في قطاع الاتصالات ومناقشة كيفية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة من أجل تحقيق نهضة حقيقية في جميع قطاعات المجتمع.

البرنامج ترأس تحريره الإعلامية شيرين بكر، والإخراج للمخرج محمد شاكر، وتدور فكرته في إطار اجتماعي إنساني خيري، إذ يتم مناقشة القضايا الاجتماعية والإنسانية على مستوى الوطن العربي، في إطار دعم لكل الشعوب العربية ويكون ذلك بنقل البرنامج الصورة الحية من على أرض الواقع.

وتسافر جيسي إلى معظم الأراضي العربية لتنقل تلك القضايا التي يعيشها العرب على أرض الواقع، إضافة إلى مناقشة طرق الوصول إلى الأفضل وتحويل الصور السلبية إلى إيجابية والتركيز على الخير في كل إنسان وتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين ودعمهم وعلاجهم ورسم الابتسامة على وجوه فقدت الأمل ليصبح البرنامج بمثابة اليد الأمينة التي تأخذهم إلى «بر الأمان».

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