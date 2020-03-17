الحكومة تنفي تدشين « مجلس الوزراء المصري الإلكتروني- آراء ومقترحات» على «فيسبوك»
الثلاثاء 17/مارس/2020 - 12:30 م
محمد إبراهيمطباعة
نفى مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، تدشين حساب رسمي لرئاسة مجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت اسم مجلس الوزراء المصري الإلكتروني- آراء ومقترحات.
وقال المجلس الإعلامي لمجلس الوزراء عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "غير صحيح، ونؤكد أن الحساب المذكور مزيف، ونشدد على أن مجلس الوزراء المصري غير مسؤول عما ينشر بهذا الحساب من أخبار أو قرارات، وأن الحساب الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) هو "www.facebook.comEgyptianCabinet"، وليس له أي حسابات أخرى، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مدشني تلك الحسابات المزيفة".
وأهاب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بجميع المواطنين عدم تداول أي بيانات أو معلومات غير صادرة عن الجهات الرسمية المعنية، وضرورة تحري الدقة والحيطة، في تداول أي بيانات أو معلومات، تفاديًا للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
وقال المجلس الإعلامي لمجلس الوزراء عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "غير صحيح، ونؤكد أن الحساب المذكور مزيف، ونشدد على أن مجلس الوزراء المصري غير مسؤول عما ينشر بهذا الحساب من أخبار أو قرارات، وأن الحساب الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) هو "www.facebook.comEgyptianCabinet"، وليس له أي حسابات أخرى، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مدشني تلك الحسابات المزيفة".
وأهاب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بجميع المواطنين عدم تداول أي بيانات أو معلومات غير صادرة عن الجهات الرسمية المعنية، وضرورة تحري الدقة والحيطة، في تداول أي بيانات أو معلومات، تفاديًا للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.