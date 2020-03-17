رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الليثي: تلقينا 283 طلبا من مدارس لمنصات التعليم عن بعد (فيديو)

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 12:30 م
أحمد الليثي
أحمد الليثي
ياسمين عباس
طباعة
قال أحمد الليثي، رئيس شعبة التعليم بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن معظم شركات التكنولوجيا والتعليم بادرت فى استغلال إغلاق المدارس لمدة أسبوعين، ومنهم من أخذ الموضوع بشكل تجاري، لافتًا إلى أن البعض رأى أنه من المسؤولية الاجتماعية المساهمة فى ذلك القرار.

وأضاف رئيس شعبة التعليم بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أنه تم فتح جميع الخدمات الإلكترونية مجانا لجميع المستخدمين، مشيرا إلى أنه بالبارحة كان يوجد بالغرفة 283 طلبا من المدارس لمنصة التعليم عن بعد، إضافة إلى أن تلك المنصة هى عبارة عن تطبيق يتم تنزيله من خلال الإنترنت ويقوم المدرس بمتابعة الدروس مع الطلاب المشاركين به.

وأكد " الليثي"، أنه من خلال منصة التعليم عن بعد يستطيع المعلم الاتصال مع طلابه بالصوت والصورة مثلما كان الوضع فى المدارس، فضلًا عن قدرته على الكتابة إلكترونيا عن طريق أى وسيلة إلكترونية وإعطاء الأسئلة.

موضوعات متعلقة

تعليق صادم من حسين فهمى على فيروس كورونا (فيديو)

وزيرة الصحة: حجر صحي لـ300 أسرة في الدقهلية (فيديو)

رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتخفيض عدد العاملين بالحكومة

"الصحة العالمية" مصر تمتلك نظام مراقبة قويًا لمواجهة "كورونا"

الصور

image description

«قفاز وكمامة».. صاحب مطعم يحمي زبائنه من كورونا (صور)

image description

كورونا يصنع مجموعة جديدة من أثرياء الحرب بالإسكندرية (صور)

image description

من مطهر للحلاقة إلى مواجهة كورونا.. حكاية كولونيا «555»

image description

الفرز وتجميع الأصوات فى انتخابات نقابة المحامين

image description

«سيدة بركة الطين».. رفضت ترك منزلها وتكفلت بها وزارة التضامن

الأكثر قراءة

قدم الآن في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

10 آلاف جنيه غرامة تقديم «الشيشة» في مقاهي القاهرة

تعليق صادم من حسين فهمى على فيروس كورونا (فيديو)

وزيرة الصحة: كسر حاجز الألف إصابة بكورونا لن يمكننا من حصر المخالطين

إنفوجراف

image description

طرق لتحفيز طفلك على المذاكرة (إنفوجراف)

image description

انتهاكات قطر ضد العمال لا تتوقف (إنفوجراف)

image description

إصابة 145 ألف شخص.. كورونا يواصل حصد الأرواح

image description

الصلاة في زمن «كورونا».. دور العبادة تحت الحجر

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

«الجوز» أفضل علاج للاكتئاب

لبن الأم يمنع «تعفن الدم» بين الأطفال

«مكافحة الأمراض» يطالب بمنع التجمعات لمواجهة كورونا

محمد الجارحى: وضع مستشفى 25 يناير تحت تصرف الصحة لمجابهة كورونا

منوعات

«فاينانشيال تايمز»: مستشفيات أمريكا وإنجلترا قد تساعد في نشر كورونا

سويسرا تحذر من انهيار المستشفيات مع تفشى كورونا

كورونا يفرض حظرا على الرياضيين في أستراليا

إصابة رئيس اتحاد كرة اليابان بكورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
سقطة «الجارديان» الجديدة
لواء.حمدى البطران
المصريون الجدد
القس. رفعت فكرى
قالوا عن الأم
سيد عبدالقادر
فيـــروس القـــرن
المزيد

الثقافة

رواية «النزيلة».. الموت ليس نهاية القصة حقًا

هيئة الكتاب السورية تصدر «تانيا تواجه مشكلة» للكاتبة الهندية كانيكاجى

مكتبة الملك عبد العزيز بالسعودية تعلق نشاطها بسبب «كورونا»

بسبب كورونا.. المركز الثقافى الفرنسى يعلق نشاطه فى عمان