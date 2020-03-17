الليثي: تلقينا 283 طلبا من مدارس لمنصات التعليم عن بعد (فيديو)

قال أحمد الليثي، رئيس شعبة التعليم بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن معظم شركات التكنولوجيا والتعليم بادرت فى استغلال إغلاق المدارس لمدة أسبوعين، ومنهم من أخذ الموضوع بشكل تجاري، لافتًا إلى أن البعض رأى أنه من المسؤولية الاجتماعية المساهمة فى ذلك القرار.وأضاف رئيس شعبة التعليم بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أنه تم فتح جميع الخدمات الإلكترونية مجانا لجميع المستخدمين، مشيرا إلى أنه بالبارحة كان يوجد بالغرفة 283 طلبا من المدارس لمنصة التعليم عن بعد، إضافة إلى أن تلك المنصة هى عبارة عن تطبيق يتم تنزيله من خلال الإنترنت ويقوم المدرس بمتابعة الدروس مع الطلاب المشاركين به.وأكد " الليثي"، أنه من خلال منصة التعليم عن بعد يستطيع المعلم الاتصال مع طلابه بالصوت والصورة مثلما كان الوضع فى المدارس، فضلًا عن قدرته على الكتابة إلكترونيا عن طريق أى وسيلة إلكترونية وإعطاء الأسئلة.