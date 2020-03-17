احذروا الوجبات السريعة.. نصائح للوقاية من كورونا

كشفت الدكتورة جيهان فؤاد، أستاذ التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، حقيقة تناول العسل والزنجبيل لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدة أنه ليست لهما علاقة بزيادة المناعة كما هو شائع بين المصريين، ولكن المناعة القوية تتوقف على الحالة الصحية والأكل الصحى على مدار العمر.وأضافت جيهان فؤاد، خلال حوارها في برنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الغذاء الصحي الذي يحمى من الأمراض هو الذي يحتوي على جميع العناصر الغذائية، مثل النشويات والبروتين والفيتامينات.وأكدت أن التغذية السليمة والصحية والابتعاد عن الوجبات السريعة، تجعلك أكثر قدرة على مواجهة الفيروسات والأمراض.