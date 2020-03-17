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الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الأطباء» تهيب الجهات المسؤولة توفير مستلزمات مكافحة العدوى

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 12:27 م
النقابة العامة للأطباء
النقابة العامة للأطباء
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أصدرت النقابة العامة للأطباء بيانًا، أهابت فيه الجهات المسئولة بوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، بضرورة التأكد من توفير جميع مستلزمات مكافحة العدوى بجميع المرافق الطبية، مع ضرورة إعلان البروتوكول العلمى الموحد لطريقة تطبيق هذه القواعد، مع التأكيد على جميع مديرى المنشآت الطبية لضرورة متابعة تطبيق بروتوكول قواعد مكافحة العدوى، وكيفية استخدام الواقيات الشخصية لجميع فئات الفريق الطبى وكل المتعاملين مع الحالات المشتبهة والمرضية "قناع عادى – قناع عالى الحماية – قفازات – غطاء رأس – مريلة واقية – نظارة واقية"، وذلك لضمان الوقاية لمقدمى الخدمة الصحية والحد من انتشار فيروس كورونا بداخل المنشآت الطبية حماية للوطن.

وأهابت النقابة بالمسئولين بضرورة تأجيل تنفيذ أى قوافل أو حملات طبية ليس لها صفة الضرورة العاجلة فى الفترة الحالية (ان وجدت)، وذلك لتخفيف الازدحام والتكدس لتقليل فرص انتشار العدوى بين المواطنين.

ووجهت كافة الأطباء بضرورة الالتزام الكامل بتطبيق جميع قواعد مكافحة العدوى وارتداء الواقيات الشخصية طبقا للأصول العلمية، مع مبادرة الأطباء بإخطار مديرى منشآتهم الطبية حال عدم توفر أى من مستلزمات مكافحة العدوى أو حال وجود أى خلل بتطبيق المعايير العلمية لها، كما يمكن للأطباء إرسال فاكس على شكاوى وزارة الصحة رقم 27953966، وحال استمرار المشكلة دون حل فعلى الأطباء التواصل مع النقابة العامة للأطباء حتى تقوم النقابة بدورها فى التواصل مع القيادات المسئولة لوضع حلول لأى مشكلة.

وخصصت نقابة أطباء مصر رقم واتس آب ( 01095111247 ) لتواصل الأطباء مع نقابتهم حال استمرار عدم توفر المستلزمات في أى منشأة صحية حتى يتم التنسيق مع المسؤولين لحل المشكلة.

وتابعت: "إن هذه أيام تاريخية تمر بها بلادنا، وحرب ضروس كتبت على وطننا، ويقع على عاتقنا الدور الرئيس فى حماية بلادنا والدفاع عنها فى حربها ضد الوباء، نعلم أن المسئولية صعبة والعبء ثقيل ولكنكم لها، فلنقم جميعا بواجبنا على أكمل وجه ولنتفانى فى أداء مهمتنا الكبيرة تلبية لنداء الوطن".

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