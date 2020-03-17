كوريا الجنوبية والصحة العالمية تجتمعان لدراسة كورونا

وافقت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، على عقد اجتماع خبراء لدراسة فيروس "كورونا" المستجد مع منظمة الصحة العالمية.وقال نائب مدير قيادة تدابير الحجر الصحي المركزي كوان جون أون، في موجز صحفي نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب، إنه "من المخطط إجراء دراسة الحجر الصحي الجماعي النموذجي بشأن فيروس كورونا برئاسة خبراء محليين".وأضاف كوان: "سيعقد اجتماع تحضيري يوم غد الأربعاء، وسيشارك في الاجتماع خبراء محليون ومؤسسات معنية، بالإضافة إلى اثنين من الخبراء الموفدين بصورة عاجلة من مقر منظمة الصحة العالمية"، لافتًا إلى أن الدراسة ستبدأ بميزانية محلية وبقيادة باحثين محليين.وعبرت منظمة الصحة العالمية عن رغبتها في المشاركة في الدراسة، فقبلت الحكومة الكورية الجنوبية بذلك.وتابع: "قبلت الحكومة مقترح منظمة الصحة العالمية باعتبار أن دراسة العلاج السريري لمرضى كورونا الجديد في البلاد ودراسة الفيروس والمناعة ستساعدان في الحجر الصحي لمكافحة كورونا عالميًا".وأشار إلى أنه "سيتم التحليل العملي مستقبلًا، وسيساعد ذلك على وضع استراتيجية مكافحة المرض لدول العالم في الوقت الذي انتشر فيه فيروس كورونا الجديد وباء عالميًا".وأكدت السلطات الصحية بكوريا الجنوبية من جديد أهمية حملة "التباعد الاجتماعي" الوطنية، في ظل انخفاض عدد الإصابات الجديدة، ومع اعتبار الأسابيع القليلة المقبلة فترة حاسمة للسيطرة كليًا على تفشي الفيروس المعدي في كوريا.وذكرت "يونهاب" أنه تم الإعلان اليوم عن إصابات بأرقام عشرية لليوم الثالث على التوالي، ما يجعل حصيلة الإصابات الكلية بالفيروس 8320 حالة، وفقًا للمركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.وأشارت الوكالة إلى أنه على الرغم مما يبدو تراجعًا فى عدد الإصابات، فإن المركز شدد على ضرورة استمرار مختلف تدابير مكافحة تفشي الفيروس، بما يشمل التباعد الاجتماعي خلال الأسبوعين أو الأسابيع الثلاثة المقبلة.ويشمل "التباعد الاجتماعى" سلسلة من التدابير المصممة لمنع الناس من الاختلاط أو التجمع في حشود كبيرة للحفاظ على مسافة آمنة بينهم وبين بعض، وتشمل هذه التدابير العمل من المنزل، وتأجيل عودة المدارس وتجنب اللقاءات الشخصية.ومنذ الشهر الماضي تؤكد كوريا الجنوبية على أن "التباعد الاجتماعي" يعد أفضل طريقة للتحكم في انتشار الفيروس الذى قد يسبب الوفاة.وأعاد الفيروس تشكيل الحياة اليومية فى كوريا الجنوبية، حيث أدى إلى تأجيل بدء العام الدراسي ودفع البعض للعمل من المنزل وقلل من التجمعات الكبيرة، كما تم تعليق الأنشطة الدينية والفعاليات الثقافية أو إجراؤها عن بُعد.