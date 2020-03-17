تعطيل القطاع الخاص فى الأردن باستثناء المستشفيات

أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الثلاثاء، عن تعطيل القطاع الخاص باستثناء القطاع الصحى، وقطاعات حيويّة يحدّدها رئيس الوزراء الأردني، بسبب فيروس كورونا، وأضافت الحكومة الأردنية، أنه تقرر منع خروج المواطنين من المنازل إلا للضرورة القصوى.وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد- 19" في الأردن إلى 34 حالة، اليوم الثلاثاء، وذلك عقب إصابة ممرضة في مستشفى البشير الحكومى بالفيروس.وأعلن مستشفى الأمير حمزة رفع جاهزيته القصوى التقنية والفنية إلى أعلى مستوى، في ظل ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا، حسبما ذكر مصدر مسئول في وزارة الصحة ‏لوكالة الأنباء الأردنية بترا، وأكد مصدر طبى فى مستشفى الأمير حمزة، احتمالية تحويل جميع أقسام المستشفى لاستقبال الحالات المصابة بالفيروس.من جانبه، صرح مدير مستشفى الأمير حمزة، عبدالرزاق الخشمان، أن الحالات الـ4 المصابة الأخيرة بفيروس كورونا، واحدة في مستشفى الملكة علياء ومستشفى الأمير هاشم فى الزرقاء، وحالتان من منطقة المقابلين، مرجحًا أن تكون جنسياتهم أردنية مخالطين لحالات سابقة.