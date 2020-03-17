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الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«بورسعيد»: سنتخذ الإجراءات القانونية تجاه المتلاعبين بالأسعار

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 12:25 م
عادل الغضبان
عادل الغضبان
بورسعيد/شيماء رشاد
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وجهه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة بشن حملات مكثفة بالتنسيق مع المكاتب التموينية في كافة قطاعات المحافظة وأجهزة الأحياء، اليوم الثلاثاء، وتستهدف المحلات كافة الأسواق والمحلات التجارية؛ لمتابعة وضبط الأسعار وضبط أى مخالف يقوم برفع الأسعار، وذلك في ظل مواجهة فيروس كورونا الذي يستغله بعض التجار.

وأكد محافظ بورسعيد على اتخاذ كافة الإجراءات الصارمة القانونية تجاه المتلاعبين بالأسعار، وعدم التهاون في ما يمس حق المواطن بالحصول على منتجاته، في ظل قيام محافظة بورسعيد باتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، حيث قررت حظر استخدام الشيش بالمقاهي والكافيتريات.

وشدد المحافظ على تفعيل وتكثيف حملات التوعية بالفيروس بجميع القطاعات بالمحافظة وكيفية الوقاية منه ومقاومته وتوعية المواطنين بالاهتمام بالنظافة العامة وغسل اليدين باستمرار مع توزيع ولصق منشورات التوعية بالفيروس بكافة المصالح الحكومية التابعة للمحافظة لتعريف العاملين بالإجراءات التي يجب اتباعها تجنبا للإصابة.

وناشد محافظ بورسعيد المواطنين أنه في حالة التوجه للشراء من سوبر ماركت أو صيدلية أو أي محل، وفي حالة وجود زيادة في الأسعار يتم التوقف عن الشراء والاتصال على 19588 الخاص بجهاز حماية المستهلك أو 19780 الخط الساخن لوزارة التموين.

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