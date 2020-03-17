«بورسعيد»: سنتخذ الإجراءات القانونية تجاه المتلاعبين بالأسعار

وجهه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة بشن حملات مكثفة بالتنسيق مع المكاتب التموينية في كافة قطاعات المحافظة وأجهزة الأحياء، اليوم الثلاثاء، وتستهدف المحلات كافة الأسواق والمحلات التجارية؛ لمتابعة وضبط الأسعار وضبط أى مخالف يقوم برفع الأسعار، وذلك في ظل مواجهة فيروس كورونا الذي يستغله بعض التجار.وأكد محافظ بورسعيد على اتخاذ كافة الإجراءات الصارمة القانونية تجاه المتلاعبين بالأسعار، وعدم التهاون في ما يمس حق المواطن بالحصول على منتجاته، في ظل قيام محافظة بورسعيد باتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، حيث قررت حظر استخدام الشيش بالمقاهي والكافيتريات.وشدد المحافظ على تفعيل وتكثيف حملات التوعية بالفيروس بجميع القطاعات بالمحافظة وكيفية الوقاية منه ومقاومته وتوعية المواطنين بالاهتمام بالنظافة العامة وغسل اليدين باستمرار مع توزيع ولصق منشورات التوعية بالفيروس بكافة المصالح الحكومية التابعة للمحافظة لتعريف العاملين بالإجراءات التي يجب اتباعها تجنبا للإصابة.وناشد محافظ بورسعيد المواطنين أنه في حالة التوجه للشراء من سوبر ماركت أو صيدلية أو أي محل، وفي حالة وجود زيادة في الأسعار يتم التوقف عن الشراء والاتصال على 19588 الخاص بجهاز حماية المستهلك أو 19780 الخط الساخن لوزارة التموين.