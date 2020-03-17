بلجيكا تعلن ارتفاع حصيلة وفيات كورونا لـ10

أعلنت السلطات البلجيكية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 10.وأمرت الحكومة البلجيكية بإغلاق المدارس والمقاهي والمطاعم وبعض المتاجر بسبب انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد قرارات من فرنسا ودول أوروبية أخرى بتقييد جميع الأنشطة باستثناء الضروري منها.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت صوفي ويلميس، رئيسة حكومة تصريف الأعمال، في مؤتمر صحفي، إن الإجراءات تسري اعتبارا من منتصف الجمعة الماضي بتوقيت وسط أوروبا وحتى الثالث من أبريل، رغم أنه من المنتظر إغلاق المدارس خمسة أسابيع لعطلات منها عيد القيامة.