ارتفاع عدد الحالات المصابة بكورونا في إسرائيل لـ304

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" إلى 304، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وأعلن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، أمس الاثنين، حالة الطوارئ، بعد الارتفاع المستمر في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا.من جانبه، صادق نفتالي بينيت وزير جيش الاحتلال، على تمديد الإغلاق الأمني لمدينة بيت لحم المحتلة، وكذلك استمرار إغلاق معابر قطاع غزة المحاصر، خوفًا من تفشي فيروس كورونا.وأصدر نتنياهو، في وقت سابق، قرارا بإغلاق المقاهي والمطاعم وقاعات الاحتفالات والنوادي ورياض الأطفال، بالإضافة لتقييد حركة المواصلات، وعدم وجود تجمعات لأكثر من 10 أشخاص.